Oekraïense ingenieur wilde superjacht van Russische wapenmagnaat laten zinken uit wraak

Opstapchuk werd gearresteerd en verscheen zondag voor de onderzoeksrechter. De Oekraïner toonde geen enkel berouw. ‘Hij beschouwt de eigenaar van het jacht als een crimineel omdat die geld verdient met de verkoop van wapens die volgens hem Oekraïners doden’, schreef de rechter in het proces-verbaal van verhoor ingezien door persbureau AP. De Oekraïner was naar eigen zeggen goed op de hoogte van de activiteiten van zijn werkgever.



Beelden die hij in een online nieuwsuitzending zag van de inslag van een Russische raket in een appartementsgebouw in Kiev dat leek op het zijne en waardoor vijf verdiepingen zware beschadigd raakten, zetten volgens hem een ‘knop’ in zijn hoofd om. ‘Wapens die door de eigenaar van het jacht zijn geproduceerd, worden nu tegen mijn eigen mensen gebruikt’, verklaarde Ostapchuk.



Hij dacht naar eigen zeggen een paar uur na over wat hij zou doen voordat hij besloot wraak te nemen. Volgens het proces-verbaal van verhoor sloot Opstapchuk, voor het opendraaien van de kleppen, de brandstofkranen van het jacht, om vervuiling of schade aan anderen te voorkomen en waarschuwde hij de andere bemanningsleden, allemaal Oekraïners.



De Guardia Civil zei tegen AP de verklaringen over het eigendom van het jacht niet te kunnen bevestigen. ,,Deze luxe boten zijn meestal geregistreerd in belastingparadijzen onder dekmantelbedrijven die niet noodzakelijk de uiteindelijke eigenaren zijn”, zei een woordvoerder op voorwaarde van anonimiteit. De Lady Anastasia is gebouwd in Nieuw-Zeeland, vaart onder de vlag van St. Vincent en de Grenadines in het Caribisch gebied en is naar verluidt 7 miljoen euro waard.