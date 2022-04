‘Oekraïense helikopters bombarderen voor het eerst oliedepot in Rusland’

LIVE | Leger Oekraïne claimt herovering elf dorpen, Rusland haalt troepen weg uit Kiev en Tsjernihiv

De Oekraïense strijdkrachten zeggen in de afgelopen dagen elf dorpen in de zuidelijke regio Cherson te hebben heroverd. Een dag na de toespraak van de Oekraïense president Volodimir Zelenski voor het Australische parlement, krijgt Oekraïne waar het om gevraagd heeft. Zelenski vroeg donderdag om legervoertuigen, zogenoemde Bushmasters. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne. Lees hier het vorige liveblog terug.

12:56