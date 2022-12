Oekraïense drones vernietigen bommenwerpers en hebben Moskou binnen bereik: ‘Zelensky brengt het gevecht naar Poetin’

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

“Nervositeit in Washington”

De Nederlandse defensie-expert Peter Wijninga vermoedt dat de aanvallen ook voor de nodige nervositeit zorgen in Washington. “De Amerikanen stelden alles in het werk opdat Oekraïne geen wapens met een groot bereik zou krijgen. Er werden zelfs elementen in de software veranderd om te voorkomen dat de Oekraïners ze als lanceerplatform voor langeafstandsraketten zouden kunnen gebruiken. Maar blijkbaar hebben ze nu toch een omweg gevonden. Hier zal via diplomatieke kanalen wel een en ander over uitgewisseld worden”, klinkt het in het AD.