Oekraïens offensief op zeker vier plaatsen, leger claimt herovering dorpen rond Donetsk

Het Oekraïense leger heeft zondag de herovering geclaimd van een dorp in de zuidoostelijke regio Donetsk, de eerste zege sinds het begin van het offensief tegen de Russische troepen in dit gedeelte van het front. Buitenlandse bronnen signaleren eveneens terreinwinst maar president Volodymyr Zelensky zwijgt over het verloop van de langverwachte operatie.

‘Oekraïense troepen hebben Blahodatne nabij Velyka Novosilka bevrijd. Bevestigd door de 68ste jagersbrigade’, meldde het leger op Facebook bij een video van soldaten in een verwoest gebouw met daarop een Oekraïense vlag. Volgens de woordvoerder van de eenheden die deelnamen aan de operatie en die verantwoordelijk zijn voor de verdediging van het ‘Front Tavria’, werden twee Russische soldaten en een pro-Russische strijder gevangengenomen.

Het bewuste dorp ligt op de grens van de regio’s Donetsk en Zaporizja in het zuidoosten van Oekraïne. Het plaatsje, dat voor de oorlog duizend inwoners telde, is herhaaldelijk in de frontlijn gekomen. Er werd in 2014 al gevochten tussen Oekraïense eenheden en pro-Russische rebellen.

Begin 2022 viel het in handen van die rebellen en in november dat jaar weer van Oekraïense eenheden. In januari dit jaar werd het naar verluidt door de pro-Russische huurlingen van het roemruchte bedrijf Wagner Groep ingenomen. Zondag berichtten de Oekraïense strijdkrachten dat het (weer) is bevrijd.

Zware verliezen

Volgens de Oekraïense generale staf werden vijandelijke aanvallen afgeslagen rond Bachmoet en de ruim 100 kilometer zuidelijker gelegen stad Marjinka. Russische troepen ‘blijven zware verliezen lijden die ze proberen te verbergen’, luidde het. De Oekraïense militaire woordvoerder Serhiy Cherevatyi meldde vooruitgang bij eerstgenoemde stad. ‘We voeren tegenaanvallen uit en zijn erin geslaagd om tot 1,4 kilometer op te rukken in verschillende frontsecties’, zei Cherevatyi.

Geen details

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky bevestigde zaterdag dat er een tegenoffensief gaande is maar zwijgt over het verloop van de langverwachte operatie. ,,Er vinden tegenoffensieve en defensieve acties plaats in Oekraïne, maar ik zal niet in detail zeggen in welk stadium ze zich bevinden’’, zei Zelensky tijdens een persconferentie met de Canadese premier Justin Trudeau tijdens diens verrassingsbezoek aan Kyiv. ,,Je moet ons leger vertrouwen en ik doe dat”, voegde hij eraan toe.

Zelensky somde vervolgens de namen op van de hoogste Oekraïense generaals. ,,Zij zijn allemaal optimistisch. Geef dat maar door aan Poetin”, zei hij met een glimlach tegen de media. De Russische president verklaarde vrijdag dat het Oekraïense tegenoffensief was begonnen, maar dat de troepen geen vooruitgang boekten. Zelensky noemde Poetins opmerkingen ‘interessant’ en zei vervolgens: ,,Het is belangrijk dat Rusland voelt dat ze - naar mijn mening - niet lang meer hebben.”

Volledig scherm De Oekraïense president Volodymyr Zelensky (R) en de Canadese premier Justin Trudeau met ondertekende exemplaren van hun gezamenlijke verklaring, zaterdag in Kyiv. © ANP / EPA

Oekraïne kondigde al maanden een grootschalig tegenoffensief aan om de door Rusland bezette gebieden in het zuiden en oosten van het land te heroveren. In zijn dagelijkse videoboodschap bedankte Zelensky zaterdagavond de Oekraïense troepen. ,,Dank aan allen die hun posities behouden en ook aan diegenen die oprukken’’, sprak de president. Hij verwees naar het front in het zuidoosten van het land, waar de zwaarste gevechten plaatsvinden, maar gaf opnieuw geen details over de ontwikkelingen.

Plaatsvervangend minister van Defensie Hanna Maliar legde op Telegram uit dat er niet over gecommuniceerd zal worden totdat er duidelijkheid heerst op het slagveld. Ze gaf aan dat de bevrijding van een stad pas zal worden gemeld als de positie is versterkt en niet als de soldaten binnentrekken. Maliar beschuldigde Moskou er zondag op Telegram van de bezette Kachovka-dam te hebben opgeblazen om het oprukken van Oekraïense troepen in de zuidelijke Cherson-regio te voorkomen.

Droneboten

Het Russische ministerie van Defensie claimde zondag dat in de vroege ochtend een Oekraïense aanval was afgeslagen op een inlichtingenschip van haar Zwarte Zeevloot. De Priazovye, die de Turkstream- en Blue Stream-gaspijpleidingen monitort, zou zo’n 300 kilometer ten zuidoosten van het hoofdkwartier in Sebastopol het doelwit zijn geweest van zes snelle droneboten. Op het moment van de aanval bevond zich volgens haar een onbemand Amerikaans surveillancevliegtuig (RQ-4 Global Hawk) in het centrale deel van de Zwarte Zee.

Het ministerie meldde zaterdag ‘mislukte’ aanvalspogingen van Oekraïne in de Donetsk-regio en het gebied rond de stad Zaporizja. Ze noemde ook Bachmoet, de stad die Moskou vorige maand naar eigen zeggen veroverde na tien maanden van hevige gevechten. Persbureau Reuters kon de situatie op het slagveld niet onafhankelijk verifiëren.

Volledig scherm Zaterdag vrijgegeven beelden van Duitse en Amerikaanse tanks die volgens het Russische ministerie van Defensie werden vernietigd tijdens gevechten in de regio Zaporizja. © ANP / EPA

Verdedigingslinies doorbroken

Het Institute for the Study of War (ISW), een Amerikaanse denktank op het gebied van defensie en buitenlandse politiek, meldde zaterdagavond ‘tegenoffensieve operaties’ van Oekraïne in minstens vier secties van het front. ‘Russische bronnen melden Oekraïense activiteit nabij Bilohorivka in de regio Loehansk. Op 10 juni geposte en gegeolokaliseerde beelden laten terreinwinst van Oekraïense troepen zien bij Orichiv in het westen van de regio Zaporizja. Militaire bloggers signaleren een Oekraïense opmars ten noordwesten en -oosten van Bachmoet. Het Russische ministerie van Defensie meldde Oekraïense aanvallen in het grensgebied van de regio’s Donetsk en Zaporizja, met name bij Velyka Novosilka’, luidde het.

‘Russische bronnen claimen dat de Oekraïense troepen tactische voordelen hebben bij het uitvoeren van aanvallen ‘s nachts, dankzij door het Westen geleverde apparatuur met superieure nachtzichtapparatuur’, aldus het ISW.

Volgens het Britse ministerie van Defensie vonden de afgelopen dagen ‘belangrijke Oekraïense operaties’ plaats in verschillende sectoren in het Oosten en Zuiden van Oekraïne. ‘In sommige gebieden hebben Oekraïense troepen waarschijnlijk goede vooruitgang geboekt en zijn de Russische verdedigingslinies doorbroken. In andere gebieden verliep de voortgang trager’, luidde het zaterdag in haar dagelijkse update over de oorlogssituatie op basis van informatie van Britse inlichtingendiensten.

De Russische prestaties zijn ‘wisselend’, zegt Londen. ‘Sommige eenheden voeren waarschijnlijk geloofwaardige verdedigingsoperaties uit, terwijl andere zich wanordelijk hebben teruggetrokken met daarbij een toenemend aantal meldingen van Russische slachtoffers in hun eigen mijnenvelden.’ De Russische luchtmacht is volgens de Britten ‘ongewoon actief geweest’ boven Zuid-Oekraïne, waar het luchtruim voor Rusland vrijer toegankelijk is dan in andere delen van het land. ‘Het blijft echter onduidelijk of tactische luchtaanvallen effectief zijn geweest’, aldus het Britse ministerie.

