Obama: Trumps aanpak van coronacrisis is een chaotische ramp

Chaotische ramp

,,Waar we tegen vechten is de ontwikkeling dat zelfzuchtig zijn, tribaal en verdeeld zijn, anderen zien als een vijand, een sterker onderdeel van het Amerikaanse leven is geworden", zou Obama hebben gezegd. De aanpak van de coronacrisis is zelfs voor de beste regering moeilijk, stelde de oud-president. ,,Maar met deze mentaliteit is het absoluut een chaotische ramp.”



Obama weigert zijn uitspraken officieel te bevestigen. Een woordvoerder van het Witte Huis stelt dat de reactie van Trump op het coronavirus ‘ongekend’ is en juist Amerikaanse levens heeft gered. Ze verwees naar de mislukte pogingen van de Democraten om Trump af te zetten als president. ,,Terwijl Democraten bezig waren met een heksenjacht op president Trump, stopte hij het reisverkeer vanuit China. Terwijl de Democraten massabijeenkomsten aanmoedigden, zorgde president Trump voor beschermingsmiddelen, beademingsapparatuur en testen voor het hele land.”