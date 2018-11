Obama: Stem om koers van VS te keren

In de VS zijn vanmorgen (lokale tijd) de verkiezingen begonnen voor het Huis van Afgevaardigden en een deel van de Senaat, de beide kamers van het Amerikaanse parlement in Washington. Ook president Donald Trump sprak zich uit op Twitter en riep op te stemmen op bepaalde kandidaten van zijn Republikeinse partij.



Ook de oud-presidentskandidate Hillary Clinton maakt via Twitter duidelijk dat ‘het ondermijnen van de democratische instituties en waarden’ door de regering-Trump moet stoppen. ,,Vandaag, zeggen we dat het genoeg is’', aldus Clinton. ,,We gaan stemmen voor fantastische kandidaten in het hele land, inclusief een historisch aantal vrouwen, die de lonen willen verhogen, voor rechtvaardigheid strijden en meer mensen aan gezondheidszorg willen helpen.’’



In 2016 verloor Clinton de presidentsverkiezing van de Republikein Donald Trump.