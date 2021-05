Obama's nemen na ruim tien jaar afscheid van labradoodle Bo

Bo was volgens hem ‘een continue, vriendelijke aanwezigheid in ons leven, blij om ons te zien op onze goede en slechte dagen en elke dag daar tussenin. Hij tolereerde al het gedoe dat gepaard ging met het leven in het Witte Huis, had een grote blaf maar geen beet, sprong in de zomer graag in het zwembad, was onverstoorbaar met kinderen, leefde voor de restjes rond de eettafel en had geweldig haar. Hij was precies wat we nodig hadden en meer dan we ooit hadden verwacht. We zullen hem heel erg missen.’

Michelle Obama zag de Portugese waterhond als haar zoon. ,,Ik heb twee meiden en een jongen’’, zei ze in 2012 in de talkshow van David Letterman. Zoals het een moeder betaamt, was ze vol lof over de labradoodle. ,,Bo is geweldig. Hij is de slimste hond op aarde.’’ Ook toen David Letterman zijn twijfels uitte over het gedrag van de Portugese Waterhond, verzekerde de first lady hem dan Bo uitsluitend over positieve eigenschappen beschikte ,,Hij is ontzettend lief, goed gemanierd en heeft een zeer drukke agenda. Ik denk dat we maar een manager voor hem moeten aanstellen’’, grapte ze.

Rage

Met de aanschaf van Bo ontketenden de Obama’s een wereldwijde rage. Overal ontstond een run op de Portugese Waterhond. Ook in Nederland. Fokkers vroegen zich af of ze blij moesten zijn met de grote vraag naar de labradoodles, bekend om hun allergievriendelijke vacht.

,,Normaal kregen we mailtjes met veel vragen. Nu vaak een bericht met alleen de zin: Ik wil zo’n Obama-hond. Hoeveel kost dat?’’, verklaarde Anneke Griffioen van Casa Hoya’s Portugese Waterdogs in september 2009.

Sunny

Bo kreeg in 2013 gezelschap van Sunny, ook een labradoodle. Door de drukke dagindeling van Malia en Natasha was Bo ‘wat eenzaam’, verklaarde de president in augustus dat jaar. ,,En Michelle en ik weten ook wat gaat komen”, aldus Obama, hoogstwaarschijnlijk doelend op het moment waarop zijn dochters het huis uit zouden gaan. ,,We moeten zorgen dat we iemand hebben die ons bij de deur opwacht als we thuiskomen’, zei hij.

