NXIVM-goeroe Keith Raniere krijgt 120 jaar cel

Coronapa­niek slaat toe in België: 9 van de 10 provincies in hoogste alarmfase

23 oktober Wallonië en Brussel hebben op dit moment het hoogste aantal coronabesmettingen in heel Europa. De ziekenhuizen in Luik vrezen toestanden als in Bergamo. Er worden woorden gebruikt als ‘tsunami’ en ‘catastrofe’. België is in paniek.