Nu al zes mensen vast voor verdwijning oud-topman Philips

De verdwijning van de oud-topman van Philips Tob Cohen (69) blijft de gemoederen bezighouden. De politie in Kenia heeft vandaag nog eens drie mensen aangehouden in de zaak. Er zitten nu in totaal zes mensen vast, onder wie de vrouw van Cohen. Voor het lot van de verdwenen Nederlander wordt gevreesd.

Twee van de drie nieuwe verdachten zouden volgens lokale media ‘hooggeplaatste’ vrouwen ‘met politieke connecties’ zijn. De derde verdachte is een man die rond het tijdstip van de verdwijning in de buurt van de vrouw van Cohen is gezien. Het vermoeden bestaat dat Cohen vermoord is en vervolgens illegaal gecremeerd of verstopt in een hotel in aanbouw.

Cohen was sinds eind vorig jaar verwikkeld in een echtscheiding die volgens zijn advocaat een vechtscheiding was. De echtgenote van zijn cliënt schuwde volgens hem geen enkel middel om mede-eigenaar te worden van het landgoed van haar Nederlandse man, geschat op een waarde van zo’n 4 miljoen euro, en van diens reisbureau gespecialiseerd in het organiseren van golfreizen en golftoernooien.

Betrokkenheid

Cohens echtgenote ontkent elke betrokkenheid bij de verdwijning maar de recherche constateerde tijdens haar verhoren tegenstrijdigheden in haar verklaringen. De vrouw zei dat haar man op 20 juli was vertrokken met de boodschap dat hij ‘een break’ nam en voor ‘dringende medische hulp’ naar Thailand vertrok. Navraag door de politie bij de Keniaanse douane leerde dat Cohen bij geen enkele grensovergang werd geregistreerd en dat hij Kenia dus nooit had verlaten.

De Keniaanse vrouw werd vorige week gearresteerd nadat onderzoek van haar telefoonverkeer had uitgewezen dat ze op de dag dat haar man verdween tot tweemaal toe contact had gehad met een oud-medewerker die door de Nederlander was ontslagen.