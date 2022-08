Noren halen geld op voor standbeeld van gedode walrus Freya

In Noorwegen is een particuliere geldinzamelingsactie gaande om een ​​standbeeld voor walrus Freya op te richten. Het beest trok massa’s toeschouwers in de haven van Oslo, maar werd zondag gedood nadat de autoriteiten tot de conclusie kwamen dat het enorme zeezoogdier een risico vormde voor de mens.

De walrus werd de afgelopen weken een populaire attractie in de Oslofjord, ondanks waarschuwingen van autoriteiten dat mensen niet te dichtbij mogen komen en niet met het dier op de foto mogen. Nieuwsgierige mensen gaven hier geen gehoor aan, waardoor uiteindelijk is besloten om Freya in te laten slapen.

Deze beslissing om het dier te doden heeft op sociale media veel teweeggebracht en mensen uiten hun onvrede over de gemaakte keuze. ,,Het neerschieten van Freya geeft een sterk negatief signaaleffect dat wij in Noorwegen, en vooral Oslo, geen leefruimte kunnen bieden aan wilde dieren”, zegt Erik Holm, de oprichter van de inzamelingsactie. ,,Door een standbeeld op te richten van het symbool dat Freya al snel werd, zullen we onszelf en toekomstige generaties er altijd aan herinneren dat we de natuur niet altijd kunnen of mogen doden en verwijderen wanneer deze ‘in de weg’ staat.”

Vanaf dinsdagmiddag zijn er 165.485 kronen (16.773 euro) opgehaald volgens de inzamelingswebsite Spleis. Het doel is om 200.000 kronen op te halen, omgerekend 20.271 euro. Als dit niet lukt, gaat het geld naar de lokale afdeling van het Wereld Natuur Fonds.

Onderzoek

Het lichaam van Freya is inmiddels overgeplaatst naar het Noorse Veterinaire Instituut. Experts op het gebied van pathologie en de gezondheid van wilde dieren zullen Freya onderzoeken, aangezien een post mortem is aangevraagd door het Institute of Marine Research in samenwerking met het Directoraat Visserij.

Walrussen zijn een beschermde diersoort en vorige maand zeiden autoriteiten nog dat ze hoopten dat Freya uit eigen beweging zou vertrekken en dat euthanasie een laatste redmiddel zou zijn. Atlantische walrussen leven normaal gesproken in het noordpoolgebied. Het is ongebruikelijk, maar niet ongehoord dat ze naar de Noordzee en de Oostzee reizen. Het hoofd van het Noorse Directoraat voor Visserij zei zondag dat ze overwogen het dier ergens anders heen te brengen, maar concludeerde dat het geen haalbare optie was.

Freya in Nederland

Vorig jaar rustte Freya nog uit op de Nederlandse onderzeeër Zr.Ms. Dolfijn. De onderzeedienst van de marine heette het dier welkom en een bemanningslid kon Freya van dichtbij fotograferen. Ook de havens van Den Helder en Harlingen en Schiermonnikoog en Terschelling waren enige tijd vaste prik in oktober. Daarvoor zwom Freya een tijdje rond voor de kusten van Denemarken en Duitsland.

Freya was niet bij iedereen een publiekslieveling. In Oslo creëerde de walrus heel wat chaos. Met haar 680 kilo klom ze op bootjes, die dat meestal niet overleefden. Op vele foto’s is te zien hoe het dier op bootjes lag te slapen.

