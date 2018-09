Noorse politie over Arjen Kamphuis: 'We bereiden ons voor op het ergste'

Maandagavond doet de politie weer een oproep aan getuigen in de Noorse versie van het tv-programma Opsporing Verzocht. De meer dan honderd tips die tot nu toe zijn binnengekomen, hebben geen bewijs opgeleverd dat Kamphuis nog in leven is. ,,De laatste keer dat hij met zekerheid is gezien, was op 20 augustus toen hij uitcheckte bij zijn hotel in Bodø'', zegt Walla. ,,We vragen mensen die hem daarna nog hebben gezien om zich te melden. We hopen nog altijd op het beste, maar bereiden ons inmiddels voor op het ergste.''



Afgelopen week is nog met speurhonden gezocht in het gebied waar zijn kajak en persoonlijke spullen zijn gevonden. De Noorse kustwacht zocht op en langs het water van de Saltdal Fjord. Die zoektocht is inmiddels gestaakt.