Noorse duikinstructrice gered in Maleisië, Nederlandse jongen (14) nog vermist

De 35-jarige Noorse vrouw was volgens plaatselijke media de duikinstructeur van het groepje dat woensdag was gaan scubaduiken bij het eilandje Tokong Sanggol, zo’n 15 kilometer van de kust. De groep had veertig minuten in zee gedoken. Maar toen de duikers aan de oppervlakte kwamen, zagen ze hun boot niet en dreven ze af door de sterke stroming. ,,Hun instructeur probeerde ze bij elkaar te houden, maar ze raakten uit elkaar. We geloven dat de drie slachtoffers veilig en wel zullen worden gevonden, aangezien ze ervaren duikers zijn”, laat politieagent Cyril Edward Nuing weten.