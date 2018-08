Noord-Korea waarschuwt Washington: Onderhandelingen staan op het spel

Noord-Korea heeft het gevoel dat de VS het vredesproces tegenhouden, meldt CNN op basis van bronnen. Volgens Pyongyang is Washington niet bereid ,,om aan de Noord-Koreaanse verwachtingen tegemoet te komen, wat betreft een stap voorwaarts zetten in het tekenen van een vredesverdrag.''



De brief was verzonden aan de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo, die na de ontvangst abrupt afzag van zijn geplande reis naar het geïsoleerde land. President Trump stelde vrijdag, via Twitter, dat hij Pompeo daartoe opdracht had gegeven.