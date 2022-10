Noord-Korea vuurt raket af over Japan: ‘Serieuze bedreiging voor de internationale vrede’

Brazilië President Bolsonaro over verkiezing: ‘Drie opties: de gevangenis, vermoord worden, of winnen’

Brazilië kiest morgen een nieuwe president. De kans is groot dat oud-president Lula da Silva wint. De grote vraag is dan of het zittende staatshoofd Jair Bolsonaro zich daar zomaar bij neerlegt of dat hij voor een ‘Trumpiaanse’ chaos zorgt. ,,Er zijn drie mogelijkheden: de gevangenis, vermoord worden, of winnen”, aldus Bolsonaro.

