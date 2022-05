Noord-Korea vuurt opnieuw ongeïdentificeerd projectiel af

‘Seriemoor­de­naar’ van Spaanse homo’s meldt zich bij politie na klopjacht

Een jonge man die wordt verdacht van de moord op zeker vier homo’s in het Noord-Spaanse Bilbao (Baskenland) heeft zich gemeld bij de politie in de eveneens Baskische stad Irun. Aanvankelijk was gezegd dat het Bilbao was. De 25-jarige verdachte, die werd gearresteerd, ontkent elke betrokkenheid, melden Spaanse media. Het zou gaan om een Colombiaan.

5 mei