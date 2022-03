Noord-Korea vuurt opnieuw ‘niet-geïdentificeerd’ projectiel af

LIVE | Burgemees­ter: havenstad Marioepol geblok­keerd door de Russen; Zelenski bekriti­seert NA­VO-be­sluit tegen no-flyzone: ‘Geeft Rusland groen licht voor nieuwe bombarde­men­ten’

De militaire situatie in Oekraïne wordt steeds moeilijker. Het Russische leger valt steeds meer ziekenhuizen, scholen en andere burgerdoelen aan en is erop uit ‘het land te vernietigen’, aldus EU-buitenlandchef Josep Borrell na afloop van een nieuwe spoedraad in Brussel. Oekraïne wil dit weekend met Rusland een gespreksronde houden over het beëindigen van de vijandelijkheden. Volg alle ontwikkelingen rondom de oorlog in Oekraïne in dit liveblog.

