'Noord-Korea roofde bij hack plan om Kim Jong-un te doden'

Een Zuid-Koreaanse parlementariër zegt dit te hebben vernomen van de Zuid-Koraanse minister van Defensie, meldt de BBC. Gegevens over belangrijke energiecentrales en militaire voorzieningen in Zuid-Korea zouden eveneens in handen van de tegenstander zijn gekomen.



De hack vond vorig jaar september plaats. Het ministerie van Defensie in Zuid-Korea weigert tot nu toe commentaar, maar claimde eerder dat niets van betekenis was gelekt. Het noorden ontkent de hack. Woordvoerders van het land zeggen dat Zuid-Korea de beschuldigingen heeft verzonnen, aldus persbureau Yonhap.



De buurlanden zijn al jarenlang verwikkeld in een cyberoorlog, waarin Noord-Korea onder meer werd beschuldigd van het hacken van kerncentrales in Zuid-Korea. Noord-Korea zat vermoedelijk ook achter de hack van Sony, waarna 30.000 documenten en meer dan 173.000 e-mails van en naar medewerkers van het bedrijf werden gelekt.