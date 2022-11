Noord-Korea lanceert opnieuw raket, geland in Japanse wateren

met video Xi confron­teert Canadese premier Trudeau: Je hebt alles naar de pers gelekt

De Chinese president Xi Jinping is niet blij met de Canadase premier Justin Trudeau. De twee spraken elkaar deze week achter gesloten deuren op de G20-conferentie op Bali. Gisteren zocht Xi Trudeau opnieuw op, maar dit keer in de gemeenschappelijke ruimte, om hem te vertellen dat hij er niet van gediend is dat delen van het gesprek naar de pers zijn gelekt.

17 november