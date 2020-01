Noord-Korea boos na gelukswens Trump: ‘Ze dromen dat dit onderhandelingen met Kim vlot trekt’

Trump feliciteerde dictator Kim Jong-un deze week, via de Zuid-Koreaanse nationale veiligheidsadviseur Chung Eui-Yong, met diens ‘verjaardag’. Vermoedelijke verjaardag, want de geboortedatum van de grote leider wordt door Noord-Korea angstvallig geheimgehouden. President Trump herinnerde zich echter dat het 8 januari moest zijn en vroeg Chung zijn gelukswensen aan Kim over te brengen.



Chung zei na een bliksembezoek aan Washington dat Trump ‘een boodschap met de beste wensen voor Kim’ had en de Zuid-Koreaanse president Moon had verzocht om die in Pyongyang te laten bezorgen. De presidentiële boodschap zou de Noord-Koreaanse leider via de ‘juiste kanalen’ bereiken, volgens Chung. Mogelijk nog voor Kim Trumps ‘van harte!’ via Seoel onder ogen krijgt, roeren de noorderlingen de trom.

Speciaal kanaal

Kim Kye Gwan, adviseur van het Noord-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, zegt dat Kim de ‘verjaardagskaart’ van Trump al binnen heeft. Via de Amerikanen zelf nota bene, en niet via het zuiden. ,,Ze lijken niet te weten dat er een speciaal verbindingskanaal tussen de topleiders van Noord-Korea en de Verenigde Staten bestaat’’, sprak de naamgenoot van Kim verbolgen.



De adviseur stak met zijn opmerking openlijk de draak met, wat hij noemt, de ‘rol van bemiddelaar’ die Seoel tussen Washington en Pyongyang denkt te spelen. ,,Hoewel voorzitter Kim Jong-un persoonlijk goede gevoelens bij president Trump heeft, zijn ze, in de letterlijke zin van het woord, persoonlijk’’, sprak hij. Vrienden of niet, afgelopen week uitte Kim Jong-un zijn diepe frustratie over de mislukte gesprekken met de VS.

Persoonlijke gevoelens