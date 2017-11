Noord-Ierse politicus Gerry Adams was 35 jaar lang het gezicht van Sinn Fein

De 69-jarige Adams speelde uiteindelijk een belangrijke rol bij het tot stand komen van het Goede Vrijdag-akkoord in 1998 waardoor Noord-Ierland meer autonomie kreeg. Sinn Fein trad daarna ook toe tot het Noord-Iers parlement. Eerder was hij lid van het Britse parlement en de assemblee voor Noord-Ierland.



Hij liet zaterdag op de top van Sinn Fein weten dat deze conferentie zijn laatste als voorzitter van het katholieke Sinn Fein is. Hij gaat de partijtop vragen om een datum in 2018 te prikken voor een speciale partijconferentie. Daarop moet dan een nieuwe leider van Sinn Fein worden gekozen. Volgens Britse media is zijn 48-jarige plaatsvervanger Mary Lou McDonald, die ook lid van het Ierse parlement is, de belangrijkste kandidaat om hem op te volgen.



,,Leiderschap betekent dat je moet weten wanneer de tijd rijp is voor verandering'', zei Adams op de partijbijeenkomst. Hij liet weten dat hij zichzelf altijd heeft gezien als een teamspeler en dat hij het volste vertrouwen heeft in de nieuwe generatie leiders van Sinn Fein, aldus de BBC. Na zijn toespraak kreeg Adams een staande ovatie van de circa 2500 aanwezigen op de bijeenkomst.