Noord-Ierse gedoogpartner Britse regering: geen steun voor brexitdeal in huidige vorm

Drama Ruinerwold Broer over Josef B.: Dood van ouders deed hem niks

8:54 Hebzuchtig, heel berekenend en onvoorspelbaar. Zo omschrijft een oudere broer Josef B. (58) met wie hij al tien jaar geen contact meer heeft. De zestiger is allerminst verbaasd over het drama in Ruinerwold. ,,Josef had een zeer sterke overredingskracht’’, zegt hij tegen deze krant.