Nooit was het zó heet op aarde: 54,4 graden gemeten in Amerikaanse Death Valley

Nooit eerder werd het op aarde ergens zo warm als in de Amerikaanse staat Californië. In Death Valley werd vrijdagmiddag een temperatuur van 54,4 graden Celsius (130 graden Fahrenheit) gemeten. Een record, volgens deskundigen.

,,Als deze waarde opgenomen wordt in de officiële statistieken, dan is dat net een fractie hoger dan het vorige record van 129,9 graden Fahrenheit, gemeten op 16 augustus 2020", aldus Alfred Snoek van WeerPlaza. De gegevens zijn voorlopig en zullen worden onderzocht door zowel het National Center for Environmental Information als de World Meteorological Organization.

Betrouwbaarheid

Volgens Snoek is er discussie of dit de hoogst gemeten temperatuur ter aarde is. In het verleden zijn hogere temperaturen gemeten, maar wetenschappers twijfelen aan de betrouwbaarheid van die metingen. ,,Recent werd de 57,7 graden gemeten in Libië al uit de boeken geschrapt, maar ook de 56,7 graden in Death Valley (10 juli 1913) is erg discutabel. Uit onderzoek zou blijken dat metingen in die tijd uitgevoerd werden door een zeer onervaren waarnemer.”

De meting die op 9 juli van dit jaar gedaan is, lijkt zeer betrouwbaar te zijn, vertelt Snoek. ,,Waardoor dit naar alle waarschijnlijkheid de hoogst gemeten temperatuur ooit op aarde is.” Ook de komende dagen blijft het in Death Valley erg warm. ,,Er is zelfs een kans dat het record zaterdag alweer verbroken wordt.”

Branden

De hitte in de staat Californië leidt tot veel natuurbranden in het gebied. Het aantal bosbranden en de hoeveelheid land die dit jaar tot nu toe is verbrand, overtreft de cijfers van een jaar terug terwijl ook 2020 een rampzalig jaar was wat betreft natuurbranden.

Tussen 1 januari en 4 juli van dit jaar waren er bijna 4.600 branden in Californië, waarbij 297 vierkante kilometer is verschroeid. In dezelfde periode vorig jaar werden 3.847 branden geteld en werd er 126 vierkante kilometer verbrand.

De belangrijkste oorzaak van de bosbranden is volgens veel deskundigen de klimaatverandering. De opwarming van de aarde creëert langere, intensere droge seizoenen, waardoor bossen vatbaarder worden voor bosbranden.

Volledig scherm Natuurbrand in Californië. © REUTERS

