Nooit eerder zoveel bedreigde neushoorns gestroopt in Namibië

Dat blijkt uit officiële overheidsgegevens. Stropers doodden 61 zwarte en 26 witte neushoorns, voornamelijk in het nationaal park Etosha, waar 46 neushoorns dood werden aangetroffen, vertelt Romeo Muyunda, woordvoerder van het Ministerie van Milieu, Bosbouw en Toerisme. ,,We stellen met grote bezorgdheid vast dat ons paradepaardje, het Etosha National Park, een hotspot is voor stropers”, zegt Muyunda tegen de BBC .

Stropers hebben het voorzien op de neushoorns om de vraag naar neushoornhoorn in China en Vietnam te voeden. Generaties lang wordt de hoorn al gebruikt in de traditionele Chinese geneeskunde, ook al is er geen bewezen medisch voordeel. In Vietnam worden de hoorns gezien als een teken van rijkdom. Door de stroperij is de neushoornpopulatie in Afrika de afgelopen decennia gedecimeerd. De meest bedreigde soort is de zwarte neushoorn. Daarvan zijn er iets meer dan vijfduizend nog in leven.