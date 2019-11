Noodweer veroorzaakt chaos in Oostenrijk: wegen dicht, stroom uitgevallen en groot lawinegevaar

In Bad Gastein in het Salzburgerland verwoeste een modderstroom rond middernacht twee woningen. De brandweer wist in de loop van de nacht twee bewoners levend onder het puin vandaan te halen.

Plaatsen als Zell am See en Embach in Salzburg waren gisteravond van de buitenwereld afgesloten. Ook andere regio's in Oostenrijk zijn zwaar getroffen door het noodweer. Stadl an der Mur in de deelstaat Stiermarken werd tot rampgebied verklaard. Gistermiddag werden daar bewoners van vijftien huizen ontruimd wegens het risico op aardverschuivingen. Meerdere beken zijn buiten hun oevers getreden.