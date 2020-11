Noodweer in Zuid-Italië: honderden reddingsacties

Hevige regenbuien hebben in het weekend meerdere plaatsen in Zuid-Italië onder water gezet. Ook diverse wegen overstroomden door het noodweer. Bijzonder dramatisch was de situatie in het gebied rond de stad Crotone in Calabrië in de ‘hak’ van Italië, zei de brandweer zondag.