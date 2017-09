Noodweer in Toscane: minstens vijf doden

Brandweer en andere hulpdiensten kregen in de regio Livorno en Pisa in korte tijd maar liefst 160 verzoeken om bijstand vanwege het noodweer. Onweer, regen en zware windstoten trokken afgelopen nacht en gisteren niet alleen over Toscane. Ook andere delen van Italië hadden flink te lijden onder slecht weer. Hier en daar was sprake van flinke materiële schade.