Noodtoestand in Nieuw-Zeelandse Auckland wegens aanhoudende hevige regen en overstromingen

Het zou de natste dag ooit gemeten zijn in Auckland. Door de hevige regen waden in tal van straten bewoners door een waterstroom van circa één meter hoog. De brandweer is al zeker 1500 keer gebeld met verzoeken om hulp en op veel plaatsen zijn wegen onbegaanbaar door het water. Video’s op social media tonen hoe brandweer, politie en defensie gestrande inwoners met touwen en boten redden uit hun overstroomde huizen.

De internationale luchthaven ten zuiden van de stad is gesloten als gevolg van het noodweer: zowel binnenlandse als buitenlandse vluchten zijn geannuleerd. Op foto's op social media is te zien hoe het water kniehoog staat bij het check-ingebied in de internationale terminal. ,,De regen moet stoppen. Dat is de hoofdzaak", zei Wayne Brown, burgemeester van Auckland, tegen Radio Nieuw-Zeeland.

Evacuaties

Mensen die wonen in gebieden die gevoelig zijn voor overstromingen moeten zich voorbereiden op evacuatie, adviseert het Auckland agentschap voor crisismanagement. In West Auckland is een evacuatiecentrum geopend. In de dichtbevolkte gemeenten die op het Noordereiland samen Auckland vormen woont ongeveer een derde van de bevolking van Nieuw-Zeeland.

Het noodweer zorgde er ook voor dat een concert van Elton John vlak voor het zou beginnen werd afgezegd. Zo'n 40.000 bezoekers werden verwacht bij het optreden van de Britse muzikant. ‘Gezien het weer is de show van vanavond geannuleerd. Ons team werkt aan het omleiden van speciale evenementbussen om mensen te helpen thuis te komen’, meldt transportbeheerder Auckland Transport in een statement op Twitter.

Met het uitroepen van de noodtoestand krijgt het stadsbestuur meer bevoegdheden om maatregelen te nemen en kan het rekenen op hulp van de nationale overheid en op bijstand uit andere regio’s.

