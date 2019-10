Noodtoestand Chili na rellen om verhoging ov-tarief met vier eurocent: reisadvies aangescherpt

Brandweerlieden waren in staat om de branden, veroorzaakt door brandbommen, te bedwingen. Er vielen geen gewonden. Duizenden inwoners van Santiago sloegen op potten en pannen, uit solidariteit met de betogers. De populariteit van Piñera is tanende door de tegenvallende economische groei van het, doorgaans zo rustige, land. De verwachting is dat de maatregel hem op meer tegenstand komt te staan.



De noodtoestand geldt in eerste instantie voor vijftien dagen en beperkt de vrijheid van verkeer en vergadering. Als gevolg van de noodsituatie heeft de nationale voetbalbond dit weekend de wedstrijden opgeschort. Het leger zal gaan patrouilleren in de probleemgebieden in de stad met 7 miljoen inwoners. Vooralsnog is er geen avondklok ingesteld.



Een concert dat André Rieu vandaag in de Movistar Arena zou geven, gaat mogelijk niet door nu de noodtoestand is uitgeroepen. Om die reden werden gisteren alle grootschalige evenementen afgeblazen en is het niet zeker dat het optreden van de violist kan doorgaan. Het stadsbestuur van Santiago bekijkt de situatie vanochtend (lokale tijd). ,,We wachten de beslissing af en dan kijken we naar de mogelijkheden”, aldus Rieus woordvoerster.