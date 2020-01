Noodtoestand afgekondigd rond Australische hoofdstad

De bosbrand ‘Orroral Valley Fire’ in Namadgi National Park, die zich tussen Canberra en New South Wales verspreidt, heeft al 18.500 hectare, of bijna 8 procent van het totale landoppervlak van het grondgebied, in de as gelegd en bedreigt huizen in de zuidelijke buitenwijken van de hoofdstad. ,,Het vuur kan heel onvoorspelbaar en oncontroleerbaar worden’’, zei Barr.