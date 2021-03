Noodslachting negenhonderd Spaanse runderen na maanden vastzitten op vrachtschip

Zes Oekraïense gastarbei­ders omgekomen bij busongeluk in Polen

12:36 Bij een ernstig busongeluk in het zuidoosten van Polen zijn 6 mensen om het leven gekomen en 34 inzittenden gewond geraakt. De Oekraïense bus was in de nacht met 57 inzittenden op weg naar Oekraïne, maar reed door onbekende oorzaak tegen de vangrail en kwam daarna in een greppel naast de weg terecht.