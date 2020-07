Noodsituatie Lampedusa door aankomst ruim zeshonderd migranten

De stroom migranten kwam gistermiddag op gang, een hele reeks kleine bootjes kwam vlak achter elkaar aan op het piepkleine eiland in het centrum van de Middellandse Zee. De eerste 85, afkomstig uit Tunesië, zijn inmiddels overgebracht naar het vasteland van Sicilië. Vandaag vertrekken nog eens 50 migranten richting het Zuid-Italiaanse eiland.

Afgelopen nacht kwamen nog twee grotere schepen aan op Lampedusa, een sloep met 95 en een kleine vissersboot met 260 migranten aan boord. Zo goed als zeker allebei afkomstig uit Libië.

Noodsituatie

Volgens de lokale autoriteiten is er sprake van een noodsituatie, ze hebben geen idee waar ze met de migranten heen moeten. In het opvangcentrum op het eiland is plek voor 95 mensen en de Moby Zaza, de veerboot die door de Protezione Civile gehuurd is om migranten in quarantaine op te vangen, is vol. De groep van 180 migranten die vorige week door het reddingsschip Ocean Viking in de Middellandse Zee werd opgepikt zit nu op het schip. Hoewel die groep migranten op de Moby Zaza negatief testen op het coronavirus is nog onduidelijk of zij overgeplaatst kunnen worden naar opvangcentra elders in Zuid-Italië om ruimte te maken voor de zojuist gearriveerde groep.

De regels die door de Italiaanse regering zijn ingesteld om de corona-epidemie te beteugelen, compliceren de opvang. De opvangcapaciteit is door de regels flink gereduceerd dus is het puzzelen om deze nieuwe groep migranten onder te brengen. Ook in het opvangcentrum op Lampedusa zelf is geen plaats voor de migranten, waardoor een groot deel in de haven bivakkeert.

De reden van de plotselinge golf migranten is het goede weer. De afgelopen dagen was er veel wind en ruige zee in het centrale Middellandse Zeegebied tussen Noord-Afrika en Lampedusa. Dit etmaal ging de wind liggen en was de zee een spiegel, waardoor veel migranten de overtocht waagden.

Het aantal bootvluchtelingen dat Italië probeert te bereiken is dit voorjaar weer sterk gegroeid. In het eerst half jaar van 2020 zijn ruim twee keer zoveel migranten aangekomen als in dezelfde periode vorig jaar.

