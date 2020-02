Noodoproep uit koelwagen betekent redding voor acht verkleumde migranten

,,Via een mastbepaling hebben we kunnen nagaan dat de oproep afkomstig was van de Westelijke Ring, bij de plaats Geel. Toen we ter plaatse kwamen, stond er een trekker met een koelcel als oplegger. Samen met de brandweer hebben we die oplegger opengebroken. We vonden in de container acht mensen, migranten, die er verkleumd bij zaten.”