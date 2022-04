Noodkreet uit de belegerde staalfabriek van Marioepol

Rusland heeft bijna heel Marioepol ingenomen, alleen de immense staalfabriek Azovstal houdt stand en is nog steeds niet niet in handen van het Russische leger. Het fabrieksterrein, waar ook burgers verblijven, wordt verdedigd door de 36e Mariniersbrigade van Oekraïne. ,,De vijand is met tien keer meer dan wij”, aldus commandant Sergej Volina. Ook laat hij weten dat het Russische leger zowel op de grond als in de lucht in het voordeel is. Tegen de Amerikaanse nieuwszender CNN zei Volina dat een evacuatie per schip of met helikopters mogelijk was en dan in het kader van een ‘internationale humanitaire missie'.



De staalfabriek Azovstal bleek extreem goed te verdedigen, zolang je maar voldoende munitie en voedsel krijgt aangevoerd. Dat laatste nu is de grote zorg van de Oekraïense mariniers nu de fabriek al weken is omsingeld. Russische strijdkrachten en pro-Russische rebellen uit de regio voeren steeds zwaardere beschietingen uit. De laatste dagen ook met ‘bunker busters’, zeer zware vliegtuigbommen die zijn gemaakt om bunkers open te breken. Een woordvoerder van de pro-Russische rebellen uit Donetsk had zich vorige week al laten ontvallen dat chemische wapens zouden kunnen worden ingezet om de ingegraven Oekraïners uit te schakelen.



Het terrein was eerder in de geschiedenis het toneel van zware gevechten. Nadat de Duitsers Oekraïne hadden bezet werd het complex als munitiefabriek gebruikt. Onder de grond gaat het tot vier etages diep.