Nog twee jaar voor hoofd nieuwe koning Charles III op al het Britse geld prijkt

Het duurt naar schatting nog minstens twee jaar voor al het geld met de afbeelding van de overleden koningin Elizabeth II uit de roulatie is. Met het aantreden van koning Charles III worden de oude munten en biljetten vervangen door geld met de afbeelding van de nieuwe koning. En dat is niet de enige verandering die de Britten kunnen verwachten.

De nieuwe munten en biljetten met daarop koning Charles III moeten eerst nog ontworpen en geslagen of gedrukt worden. Waar Elizabeth altijd van haar rechterkant te zien was op muntgeld, zal Charles vanaf zijn linkerkant te zien zijn. Het is al sinds de 17de eeuw traditie om opeenvolgende vorsten gespiegeld in de munten te slaan.

Het zal nog wel even duren voordat de nieuwe contanten in omloop zijn. Na de dood van koning George duurde het zestien maanden voordat de centrale bank van Engeland al het geld waar de vorst op stond had vervangen voor het gezicht van zijn dochter; dit keer neemt dat naar schatting minstens twee jaar in beslag. Het hoofd van de vorstin gaat namelijk niet alleen in het Verenigd Koninkrijk over de toonbank, ook in Nieuw-Zeeland, Canada en het Oost-Caribische gebied is de Queen op verscheidene betaalmiddelen te zien.

Koningin Elizabeth II was de eerste monarch die op Britse bankbiljetten te zien was. In 1960 stond haar afbeelding voor het eerst op het biljet van 1 pond. Momenteel vertegenwoordigen de bankbiljetten met het gezicht van de koningin die in omloop zijn een totale waarde van 80 miljoen pond. De centrale bank van Engeland heeft al bekendgemaakt dat geld met het hoofd van de vorstin een geldig betaalmiddel blijft. Dit zal zo blijven, totdat alle contanten gefaseerd vervangen zijn voor geld met de afbeelding van de Britse koning.

Volkslied en gebeden

Een van de andere wijzigingen waar de Britten aan zullen moeten wennen is dat ze voor het eerst sinds 1952 - toen de vader van koningin Elizabeth, koning George, nog op de troon zat - weer hun volkslied mogen openen met 'God Save The King’. Aangezien de tekst van het Engelse volkslied niet wettelijk is vastgelegd, mogen de Britse burgers zelf bepalen of ze 'King’ of 'Queen’ zingen. Het zou goed kunnen dat de Britten er voorlopig nog voor kiezen om het bij 'God Save The Queen’ te houden uit respect voor hun overleden koningin.

Gelovigen zullen voortaan twee keer moeten nadenken voordat ze hun gebed zeggen. In The Book of Common Prayer werd tot dusver voor de koningin gebeden, als ‘verdediger van het geloof’ van de Kerk van Engeland. Naar verwachting zullen deze gebeden gewijzigd worden voor koning Charles III, maar dit kan alleen via een wetswijziging of op koninklijk bevel.

Ook wordt de koningin tijdens diensten van de heilige communie apart benoemd tijdens het bidden. Zo wordt God gevraagd ‘het hart van Zijn uitverkoren dienaar Elizabeth, onze koningin en gouverneur, te regeren, opdat zij boven alles uw eer en glorie zal zoeken’. Zodra dit is aangepast, geldt die eer voor koning Charles.

Politiek en recht

Kamerleden in het parlement van het Verenigd Koninkrijk mogen pas debatteren, stemmen en geld verdienen, wanneer zij de koningin trouw hebben gezworen. Zij zullen nu een nieuwe eed moeten afleggen aan haar opvolger.

Het Gemenebest van Naties - waarvan de koningin in veertien landen het erkend staatshoofd was - moet bovendien zijn grondwet aanpassen. De koningin wordt daarin genoemd en dus moet daar nu de naam van de nieuwe heersende monarch, koning Charles, voor in de plaats komen. In landen als Jamaica en Belize vereisen dit soort veranderingen een referendum.

Volgens Gemenebest-deskundigen ligt er politiek gevaar op de loer voor de Britse koning vanuit meerdere Gemenebestlanden. Die zouden er namelijk voor kunnen kiezen hun wetten niet te veranderen - wat voor de kleinere landen sowieso al een duur proces is - waardoor Charles rechtmatig niet in staat zal zijn om een gouverneur-generaal in die landen aan te stellen. Australië, Canada en Nieuw-Zeeland hebben al maatregelen genomen waardoor de nieuwe koning automatisch als officieel staatshoofd wordt erkend.

De Queen's Counsel - bestaande uit door de koningin aangestelde advocaten - zal vanaf nu de King's Counsel heten. Dit betekent niet dat deze advocaten per direct moeten opstappen, maar wel dat ze hun visitekaartjes opnieuw mogen laten bedrukken.

Brievenbussen en vlaggen

De brievenbussen waar EIIR (Elizabeth II Regina) op staat zullen waarschijnlijk niet zo snel vervangen worden. De postbussen waar koning George op staat zijn zeventig jaar later namelijk ook nog steeds in gebruik. Wel zullen de nieuwste postbussen het gezicht van koning Charles dragen. Royal Mail zal daarnaast het gezicht op de postzegels verwisselen.

Ook duizenden vlaggen die nu wapperen met de koninklijke afkorting van koningin Elizabeth worden vervangen. Van de vlaggen buiten politiebureaus tot vlaggen op marineschepen en van vlaggen van militaire regimenten tot de vlag van de brandweer; allen dragen geborduurd EIIR - Elizabeth II Regina. Daarnaast moeten militaire medailles ook aangepast worden naar het portret van koning Charles. Landen waar de koningin staatshoofd is, waaronder Australië, Canada en Nieuw-Zeeland, hebben speciale vlaggen voor de koningin die uitgehangen worden bij haar staatsbezoek. Ook deze moeten worden vervangen.

