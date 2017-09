Nog twee arrestaties na bomaanslag Londen: vijf in totaal

In verband met de bomaanslag in de Londense metro zijn vanochtend opnieuw twee aanhoudingen verricht. In totaal zijn er nu vijf verdachten gearresteerd.

In Newport pakte de politie mannen van 48 en 30 jaar op na een inval in een woning. In dezelfde stad in Wales werd dinsdagavond ook al iemand in hechtenis genomen.

De opsporingsactie in Newport is nog niet afgerond. De politie heeft nog een paar panden op het oog waar mogelijk betrokkenen kunnen verblijven. ,,Het blijft een razendsnel onderzoek'', zei politiecommandant Dean Haydon tegen de BBC. ,,Er is heel veel werk verzet sinds de aanslag. Rechercheurs verzamelen nog volop informatie om alle feiten rond de aanslag op een rijtje te krijgen.''