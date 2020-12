Nog tien vermisten na aardverschuiving Noorwegen, koning Harald ‘diep geraakt’

Hoog risico

De Noorse autoriteiten evacueerden gisteren zo’n 900 bewoners uit het getroffen gebied. Intussen rijzen steeds meer vragen over het bouwen van woningen in de residentiële woonwijk in de regio Gjerdrum. Volgens de televisiezender wezen geologen in 2005 al op een hoog risico op aardverschuivingen in het gebied. Dat deden ze in een rapport opgesteld op verzoek van de gemeentelijke autoriteiten. Drie jaar na de publicatie werden er nieuwe woningen gebouwd, aldus TV2.



De Noorse koning Harald zei in een zeldzame publieke verklaring dat de aardverschuiving hem diep heeft geraakt. ,,Mijn gedachten zijn bij al diegenen die zijn getroffen, gewond zijn geraakt of hun huis hebben verloren en bij degenen die nu in angst en onzekerheid leven over de volledige omvang van de catastrofe’’, luidt het in een bericht dat het Noorse koninklijk paleis verspreidde op verzoek van de 83-jarige monarch.



De Noorse premier Erna Solberg sprak eerder ook al van een catastrofe. ,,Er kunnen nog mensen vastzitten, maar dat weten we niet zeker. Het is een vakantieperiode, misschien zijn de vermiste mensen ergens anders’’, verklaarde ze gisteren tijdens een bezoek aan de rampplek. Volgens haar duurt de reddingsoperatie nog enige tijd en kan het opruimen van de plek zeker meerdere dagen in beslag nemen.



Op foto’s is een grote krater in de woonwijk te zien. Op de bodem ervan liggen de resten van woningen. Andere huizen hangen (deels) over de rand. Volgens omwonenden vonden er twee grote bevingen na elkaar plaats.