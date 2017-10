Nog meer vrouwen beschuldigen George H.W. Bush van billen knijpen

Eerst kwamen twee actrices met hun verhaal naar buiten. Toen reageerde het kantoor van de oud-president met de verklaring dat Bush een klapje op de billen gaf, maar dat dat vriendelijk bedoeld was. Nu zeggen twee andere vrouwen ook dat de man een billenknijper is: auteur Christina Baker Kline en politicus Amanda Staples. De laatste beschrijft hoe Bush haar aanrandt terwijl ze naast elkaar staan. Hij maakte er een grapje bij en zei: ,,Zo’n president ben ik niet hoor.”



In een Instagram-post vraagt Staples zich af hoeveel vrouwen wel niet in de billen zijn geknepen bij een foto met de president, zo schrijven Amerikaanse media. Tegen Kline zou Bush’ chauffeur hebben gezegd dat ze het incident discreet moest behandelen. In de verklaring zegt de president nu dat hij zijn excuses aanbiedt aan iedereen die zich misdeeld voelt.