Nog geen school in Armenië voor Lili en Howick

VIDEODe moeder van Lili en Howick heeft nog geen school gevonden voor de kinderen in Jerevan. De scholen geven geen les in het Engels of zijn te duur. Ook maakt ze zich grote zorgen over de psychologische gesteldheid van Lili en Howick.

Quote Wij mogen geen lessen in het Engels geven Lucine Bush, Mchitar Sebastaci De particuliere school Waldorf in Jerevan bevestigt aan deze krant dat moeder Armina Hambartsjumian woensdag de school heeft bezocht. Maar de school, die een forse eigen bijdrage vraagt, maakte al snel duidelijk: de kinderen kunnen hier niet terecht. Omdat Lili (12) en Howick (13) de Armeense taal niet machtig zijn en het Armeense alfabet niet kunnen lezen, is er geen plek voor ze op de school. ,,We geven geen lessen in het Engels, dus we kunnen ze niet helpen.'' De school die gevestigd is in het relatief chique centrum van de stad staat in groot contrast met de grauwe wijken eromheen. In een van die wijken woont moeder Armina.



De school verwees de moeder door naar een andere school, de staatsschool Mchitar Sebastaci. Directrice Lucine Bush: ,,De moeder is hier gisteren geweest, maar wij hebben haar moeten teleurstellen. Wij geven geen lessen in het Engels. De meeste docenten van onze school spreken de taal niet eens, daarnaast mogen wij ook geen lessen in het Engels geven.''

Volledig scherm Lili en Howick. © ANP

Internationale school te duur

Bush verwees moeder Armina door naar de internationale school voor expatkinderen in Jerevan. Deze school is gevestigd in een kasteel aan de rand van de stad. Het groen rondom de school is mooi verzorgd, binnen wapperen vlaggen van alle vertegenwoordigde landen en aan de muur hangen bordjes als ‘it’s a great day to learn something new’.



,,Het klopt dat de moeder hier gisteren is geweest. Wij hebben gezegd dat ze van harte welkom zijn op onze school, maar dat het schoolgeld 25.700 dollar per jaar per kind is. Dat kon ze niet betalen. Wij vinden het een trieste situatie waar wij ook geen oplossing voor hebben. Er is geen enkele school in Armenië waar ze in het Engels onderwijs kunnen krijgen en deze school kunnen ze niet betalen'', aldus officemanager van QS High, Astrik Ohanyan.

Volledig scherm School QSI in Jerevan, die jaarlijks 25.700 dollar schoolgeld per kind vraagt. © Peter Groenendijk





Kinderrechtenactivist Britt Borghaerts staat in nauw contact met moeder Armina. Zij bevestigt dat de kinderen nog niet op een school in Jerevan zijn ingeschreven. Ook is er volgens de moeder nog geen duidelijkheid over de behandelingen en medische zorg die Lili en Howick ontvangen als ze terug zijn in Jerevan. Beide kinderen hebben ernstige psychische problemen, is eerder uit rapporten van de Raad voor de Kinderbescherming gebleken. Volgens neuroloog Erik Scherder lijden de kinderen aan posttraumatisch stresssyndroom (PTSS). In een audio-opname van moeder Armina, in het bezit van deze krant, spreekt zij haar zorgen uit. ,,Ik weet niet waar ik met de kinderen heen moet voor de behandelingen. Ik heb nog geen praktische informatie. Ze hebben zelfs het medische dossier van mijn kinderen nog niet. Er wordt gezegd dat alles goed komt, als de kinderen hier zijn.''

Volgens Elsbeth Faber, woordvoerder van voogdij-instelling Nidos zijn zij op dit moment nog druk aan het zoeken naar een school voor de kinderen. Het is nog niet duidelijk of dat gaat lukken. ,,We zijn er druk mee bezig om in Armenië alles te regelen en zijn nu in gesprek met diverse scholen. We moeten morgen (vrijdag red.) even kijken wat de uitkomsten zijn en of er een school voor de kinderen.

Terugkeervoorwaarden

De Raad voor de Kinderbescherming stelde eerder dit jaar terugkeervoorwaarden op over huisvesting, scholing en zorg van Lili en Howick in Armenië. Een bestuursrechter oordeelde dat de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Mark Harbers opnieuw naar de afgewezen asielaanvraag moest kijken, omdat hij die voorwaarden onvoldoende had meegenomen in zijn besluit. De Raad van State stelde echter dat Harbers de asielaanvraag van de kinderen terecht heeft afgewezen. ,,Het criterium was: komen de kinderen niet in een mensonterende situatie terecht? Dat was niet het geval, was het oordeel. Het land is veilig en de staatssecretaris doet bovendien nog inspanningen om te helpen bij huisvesting, zorg en scholing’’, aldus een woordvoerder.

Quote Ze is van harte welkom op onze school, maar kan het schoolgeld niet betalen Astrik Ohanyan, QS High Ook de zoektocht naar huisvesting wil nog niet vlotten, stelt Borghaerts. Moeder Armina vreest dan ook dat Lili en Howick bij haar terechtkomen op het kleine kamertje waar ze nu woont. ,,Er is mij ook gezegd dat er niet voor eten en geld wordt gezorgd. Hoe moeten wij hier leven? De kinderen zijn er zaterdag. Zo werkt het toch niet? Het is 99 procent zeker dat de kinderen komen.''





Veilig

De Raad van State oordeelde vorige maand dat staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Mark Harbers de asielaanvraag van de kinderen terecht heeft afgewezen omdat Armenië een veilig land is en de kinderen daar niet in een mensonterende situatie terecht kunnen.

De Raad van State spreekt niet van een voorwaarde voor uitzetting, als het gaat om scholing voor de kinderen. ,,Het criterium was: komen de kinderen niet in een mensonterende situatie terecht? Dat was het niet het geval, was het oordeel. Het land is veilig en de staatssecretaris doet bovendien nog inspanningen om te helpen bij huisvesting, zorg en scholing,’’ aldus een woordvoerder.

Volledig scherm © ANP Eerder oordeelde een bestuursrechter juist dat Harbers opnieuw naar het afgewezen asielverzoek moest kijken, omdat hij de terugkeervoorwaarden van de Raad voor de Kinderbescherming over scholing, huisvesting en zorg onvoldoende had meegewogen in zijn besluit.



Lili en Howick wonen tien jaar in Nederland. Moeder Armina ontving verschillende afwijzingen op haar asielaanvraag. De rechtbank oordeelde eerder dat de Russische nationaliteit waarmee ze een asielprocedure startte, niet juist is.