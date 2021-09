Nog eens drie Poolse regio’s noemen zichzelf geen ‘lhbt-vrije zone’ meer: stopzetting subsidie dreigde

Oude dame plant per ongeluk twee meter hoge cannabis­plant op voetpad

26 september In de Belgische gemeente Anderlecht heeft voormalig burgemeester Gaëtan Van Goidsenhoven afgelopen woensdag een cannabisplant van meer dan twee meter hoog ontdekt op het voetpad. Dit gebeurde toevallig toen hij een wandeling aan het maken was in de buurt. De ‘dader’ bleek echter geen doorwinterde crimineel te zijn, maar een 80-jarige dame die de vogels wilde voederen.