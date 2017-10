Nobelprijs voor Vrede is voor flink deel Nederlands

Hoe belangrijk is dit voor PAX?

,,Een geweldige ondersteuning van ons werk. Ik denk dat dit een oproep is tot samenwerking tussen ngo’s, diplomaten en staten. Door die samenwerking is ook het verdrag tegen clustermunitie tot stand gekomen; daar was PAX ook bij betrokken. Zo zijn ook landmijnen verboden. Deze Nobelprijs is dus ook een enorme steun in de rug. Het draagt ook bij aan de stigmatisering van kernwapens. Dat is erg belangrijk. Niemand wil daarmee geassocieerd worden, banken en financiële instellingen bijvoorbeeld, die investeren in fabrieken die erbij betrokken zijn. Het zal ook druk zetten op de kernwapenstaten zelf stappen te zetten."



Is het toeval dat ICAN deze prijs krijgt terwijl Noord-Korea en de VS dreigden met het inzetten van kernwapens?

,,Dit verdrag is al heel lang in voorbereiding. In 1978 is het verdrag getekend dat de verspreiding van kernwapens moest tegengaan. Het had ook tot doel om te komen tot kernwapenontwapening. Het gedoe rond Noord-Korea, maar óók rond Iran, maakt duidelijk hoe gevaarlijk het is als kernwapens over steeds meer landen verspreid raken. We kunnen onze veiligheid niet baseren op het gebruik van wapens die totale vernietiging met zich meebrengen.”



Deze prijs wordt ook toegekend vlak voor het verschijnen van het Nederlandse regeerakkoord. Belangrijk?

,,Zeker, ik ben heel benieuwd of Nederland in dit regeerakkoord initiatieven opneemt om nu echt serieus werk te maken van de ondertekening van dit verdrag. Ook al zijn we lid van de NAVO. Nederland prijst zichzelf altijd als hoofdstad van het internationale recht; het gebruik van kernwapens is tegen het internationaal recht en straks verboden. We kunnen dat niet langer voor ons uitschuiven."