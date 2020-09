Nikyta ontdekt dat ex haar bedroog door zijn huwelijksaankondiging in de krant

De Amerikaanse Nikyta Moreno (30) las onlangs een aankondiging in de populaire ‘wedding-sectie’ in The New York Times . Een verhaal over Robert Palmer en Lauren Maillian en de sprookjesachtige weg van hun ontmoeting tot aan hun bruiloft. Mooi, dacht Moreno, tot ze besefte dat het stuk over haar ex ging. Nu begreep ze waarom hun huwelijk op de klippen was gelopen. Hij ging vreemd.

Moreno kreeg een paar weken geleden een paar berichtjes van vrienden. ,,Er staat een verhaal over Robert in de krant, lees het maar niet. Het zal je van streek maken”, reproduceert de vrouw, een professionele danseres, tegenover The New York Post. Ze wilde toch weten wat er aan de hand was en las het verhaal. ,,Volgens het artikel begon de relatie tussen Rob en Lauren in januari 2017. Hij was nooit eerder getrouwd, stond er. Dat was nieuws voor mij, want ik was zijn vrouw in januari 2017.”

Het stel, dat voor de wet was getrouwd in 2015, was die bewuste januari volop hun huwelijksfeest aan het plannen voor augustus 2017. Maar zover kwam het niet: in maart gingen Robert en Nikyta uit elkaar en de scheiding was definitief in januari 2018. ,,Ik snapte nooit echt waar het mis was gegaan, tot ik het stuk in de Times las”, zegt Moreno. In de populaire Vows-sectie van de krant staan verhalen van mensen die elkaar eeuwige trouw beloven. Ze gaan in op hun liefde voor elkaar en de eerste ontmoeting.

‘Betekenisvolle connectie’

Robert Palmer vertelde in het stuk in geuren en kleuren hoe hij zijn nieuwe vrouw Lauren had ontmoet in een fitnessschool. ,,Ze was een van de weinige vrouwen die met gewichten aan het trainen was en ze was prachtig”, pende de verslaggever op uit zijn mond. En: ,,Lauren is de persoon met wie ik de rest van mijn leven wil doorbrengen. Dit is de meest betekenisvolle, diepe connectie die ik ooit heb gevoeld.”

Moreno kon haar ogen niet geloven. ,,Mijn vrienden namen contact op met de krant, die een correctie plaatste over de eerdere burgerlijke staat van Rob. Hoewel er nu stond dat hij wél eerder getrouwd was geweest, voelde het nog steeds alsof mijn bestaan was uitgewist. Hij vertelde en plein public dat hij met deze vrouw aan het daten was terwijl wij getrouwd waren, alle details over zijn vreemdgaan stonden daar zwart op wit. Als ik hun verhaal met de werkelijkheid vergelijk, is het net als een van die Instagramfoto’s van ‘op de foto’ versus ‘in het echte leven’.”

Bedrogen

Moreno begreep tot nu toe dus nooit waarom haar huwelijk was stukgelopen. ,,Ik vermoedde dat hij me had bedrogen, maar steeds als ik hem daarmee confronteerde, kwam er geen antwoord.” Het relaas van de bedrogen vrouw ging de afgelopen dagen viraal op sociale media, met voornamelijk reacties waaruit minachting voor de bruidegom blijkt.

Palmer gaf na alle ophef een reactie aan The New York Post. ,,Nikyta en ik waren al uit elkaar en waren het erover eens om op vriendschappelijke wijze onze scheiding af te handelen. Haar verhaal komt als een verrassing voor me, ik wist niet dat er ooit een probleem was geweest. Ik ben blij met mijn familie en wens Nikyta het beste.”

Moreno heeft inmiddels zelf ook opnieuw de liefde gevonden. ,,Ik hoop dat Rob en zijn nieuwe vrouw gelukkig zijn’’, zegt Nikyta. ,,Ik had simpelweg gewild dat hij me de waarheid had verteld.”

