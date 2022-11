Nieuwe Twitterbaas Elon Musk roept volgers op Twitter op om Republikeins te stemmen

Hoofdprijs Amerikaan­se jackpot valt niet, nieuwe kans maandag op 1,9 miljard dollar

De grootste jackpot ooit in de Verenigde Staten is zaterdag niet gevallen. De hoofdprijs van 1,6 miljard dollar in de loterij Powerball is nu opnieuw naar recordhoogte gestegen. Bij de trekking van maandag kan 1,9 miljard dollar worden gewonnen.

6 november