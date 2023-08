Nieuwe tarantula ontdekt met ‘gouden lokken’, onderzoekers houden vindplaats geheim

Belgische kitesurfer (40) komt om het leven bij ongeval in Denemarken

In het noorden van Denemarken is een 40-jarige Belg om het leven gekomen door een ongeval tijdens het kitesurfen. Dat melden verschillende Deense media. Het slachtoffer werd nog met een helikopter naar een ziekenhuis overgevlogen. Al snel bleek dat hij overleden was.