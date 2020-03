Nieuwe stap naar verdere lockdown in Frankrijk: verpleeghuizen gaan op slot

Belgische verpleeg­ster (30) overlijdt nadat coronavi­rus toeslaat op hart: ‘Isaura was kerngezond’

19:13 Een 30-jarige verpleegster uit België is donderdag in het ziekenhuis overleden nadat ze besmet was geraakt met het coronavirus. De ziekte sloeg over op haar hart en dat werd haar fataal. ,,Ze was sportief, deed aan crossfit. We kunnen het niet begrijpen", vertellen haar ouders. Isaura Castermans is naar verluidt het jongste slachtoffer van België dat aan het virus bezweken is.