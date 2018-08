Nieuwe schilderijen ontdekt in luxe villa Pompeï

Rugzak van 65 kilo, tocht van 500 kilometer: Als eerste mens zonder begelei­ding Tasmanië over

10:39 De Belgische avonturier Louis-Philippe Loncke, in 2016 nog verkozen tot 'European Adventurer of the Year', is toe aan een nieuw huzarenstukje. De man wil als eerste mens ooit te voet Tasmanië oversteken in de winter, zonder begeleiding. Deze ochtend is hij "zijn moeilijkste avontuur ooit" gestart.