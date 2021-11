Nieuwe sancties EU tegen Belarus, honderden migranten verzamelen bij grens met Polen

VIDEO Opnieuw dode migrant gevonden in grensge­bied Polen en Belarus

Het lichaam van een jonge Syrische man is aangetroffen in het grensgebied van Polen en Belarus. Dat meldt de Poolse politie, die zegt dat de doodsoorzaak nog niet is vastgesteld. Zijn lichaam is volgens de Poolse autoriteiten gevonden in een bos bij Wólka Terechowska.

13 november