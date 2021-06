Nieuwe Israëlische regering zonder Netanyahu

Snel weer aan de macht

Tijdens het debat voor de stemming toonde Netanyahu zich ervan overtuigd dat hij snel weer aan de macht is. De politicus die aan één stuk twaalf jaar premier was, verklaarde dat hij in de politiek zal blijven en op een dag het land weer zal leiden. In 2009 had hij al een comeback gemaakt nadat hij van 1996 tot 1999 minister-president was geweest.