Nieuwe fase in de oorlog? Het regent nu ook raketten in Rusland

met video Activisten gooien tomaten­soep over Van Goghs Zonnebloe­men in Londen

Just Stop Oil-activisten hebben tomatensoep gegooid over Van Goghs meesterwerk Zonnebloemen in de National Gallery in Londen. Het werk werd beschermd door een glasplaat en bleek uiteindelijk onbeschadigd. De lijst van het schilderij heeft beperkte schade opgelopen, meldt het museum.

14 oktober