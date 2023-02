Nieuwe drug die huid doet rotten in opmars in VS: ‘Verslaafden zien eruit als zombies uit The Walking Dead’

Een nieuwe dodelijk drug die letterlijk de huid van gebruikers doet wegrotten, is aan een opmars bezig in de Verenigde Staten. Het gaat om een mix van de sterke pijnstiller fentanyl en xylazine, een geneesmiddel dat gebruikt wordt om paarden en koeien te verdoven. Roepnaam: tranq.

Elke vijf minuten sterft iemand door een overdosis drugs in de VS. Fentanyl alleen is al goed voor meer dan 70.000 doden per jaar. De combinatie met xylazine zou echter een nog verslavender en dodelijker cocktail vormen. De drug kost ook maar enkele dollars voor een zakje.

Gebruikers zijn vaak urenlang verdoofd. Als ze weer bijkomen, is de high van de fentanyl vervlogen, waardoor ze meteen snakken naar meer. Die nieuwe dosis hebben ze nodig om afkickverschijnselen te voorkomen en die zijn stevig: migraine, dubbel zicht, misselijkheid, slapende vingers en tenen, zweten en zware angstaanvallen.

Ground zero

Tranq maakte eerst opgang in Philadelphia, dat beschouwd wordt als de ‘ground zero’ van de Amerikaanse opioïdencrisis. Gezondheidswerkers maakten zich meteen zorgen over de snelle verspreiding en de vreselijke open wonden die de drug veroorzaakt. Die vormen een schilferige korst van dood weefsel. Het kan maanden of zelfs jaren duren eer die genezen zijn. In het ergste geval leiden ze tot amputatie.

Sam (28) uit Kensington - even ten noorden van Philadelphia - is verslaafd aan tranq. “Het maakt zombies van mensen", getuigt hij bij ‘Sky News’. “Tot negen maanden geleden had ik nooit wonden. Nu zitten er gaten in mijn benen en voeten. Ze schoonmaken is erg pijnlijk.”

Dat heeft ook Brooke (38) ervaren. Haar moeder, zus en vrouw stierven aan een overdosis en een jaar geleden belandde ze zelf in een rolstoel nadat haar rechterbeen geamputeerd moest worden. Oorzaak was een infectie, die het gevolg was van een tranq-wond. Die drong door tot in het bot.

Plekken zwart weefsel

Het maakte niet dat ze stopte met gebruiken. Haar rechteronderarm zit momenteel helemaal in een verband. Als ze het verwijdert, zijn plekken zwart weefsel te zien, witte pezen en pus. Om geen afkickverschijnselen te krijgen, spuit ze meerdere keren per dag tranq in. Bang dat een injectie op een nieuwe plaats een nieuwe wond zou veroorzaken, doet ze het met tegenzin in haar etterende onderarm. “De tranq eet letterlijk je vlees op” vertelt ze aan ‘The New York Times’. “Het is zelfvernietiging op zijn best.”

Ook in Chicago en San Francisco dook tranq intussen op. Gebruikers zijn zich volgens gezondheidsmedewerkers vaak niet bewust van het gevaar als ze de nieuwe drug gebruiken. Niet zelden eindigt het met de dood.

Dat er meer overlijdens zijn, bevestigt dokter Richard Jorgensen, de lijkschouwer van DuPage County bij Chicago, aan ABC News. “We hadden één geval in 2021. Een jaar later waren dat er vijftien. Xylazine is nu aan een opmars bezig. Overal duiken beelden op van verslaafden die eruitzien als de zombies uit ‘The Walking Dead’.”

Extra probleem

Extra probleem is dat xylazine niet reageert op naloxon, dat in de vorm van een neusspray gebruikt wordt om de onmiddellijke gevolgen van een overdosis opioïden tegen te gaan. Dat komt doordat xylazine eigenlijk geen opioïde maar een verdovend middel is.