Nieuwe droombaan? Koning Charles is op zoek naar paleiskok

De Britse koning Charles is op zoek naar hulp in de keuken van Buckingham Palace en de andere koninklijke residenties. Het gaat om een souschef die de chef-kok ondersteunt in het leiden van de culinaire staf. Het Britse koningshuis heeft een vacature opengesteld. Waar moet een paleiskok aan voldoen? ‘Zo'n baan vind je nergens anders.’

De kok gaat werken in een team van dertig culinair medewerkers die niet alleen de maaltijden reserveren in Buckingham Palace, maar ook in vijf andere koninklijke verblijven worden ingezet, zoals Windsor Castle en Charles’ familiehuis Highgrove in Gloucestershire.

Van de nieuwe souschef wordt veel verwacht. Of het nu de dagelijkse lunch is of het bereiden van een staatsbanket; elke maaltijd moet voldoen aan de hoogste kwaliteit. De nieuwe medewerker kan dus niet zonder de nodige ervaring en moet stressbestendig zijn om iedere keer sterrenkwaliteit af te leveren. Wat opvalt in de vacaturetekst is dat de souschef oog moet hebben voor (nieuwe) originele gerechten, maar het is ook de bedoeling dat hij of zij traditionele gerechten nieuw leven gaat inblazen.

Koken met seizoensgroenten

Wat de nieuwe ‘royal cook’ volgens Harry De Paepe - anglofiel en kenner van het Britse koningshuis - vooral zal doen, is koken met seizoensgroenten. ,,Vorige week bezocht ik Balmoral, het zomerverblijf van de koning in Schotland. Het viel me op dat de moestuinen rond het kasteel recent enorm zijn uitgebreid. Dat is zonder twijfel de invloed van Charles. Hij houdt van goed en duurzaam voedsel en eet het liefst groente, fruit en kruiden uit eigen tuinen. Het was niet voor niets dat de koning een quiche met spinazie en tuinbonen aanwees als officiële lunchgerecht tijdens zijn kroning.

Volledig scherm Het kroningsgerecht van Charles: quiche met groenten. © Videostill

De paleiskok zal ook regelmatig veganistische maaltijden bereiden. ,,Charles heeft aangegeven dat hij een paar dagen in de week geen vlees, vis of zuivelproducten eet. Dat laatste is een uitdaging voor hem, want de man is dól op kaas en eieren’’, zegt De Paepe. Maar de Britse koning is er volgens de Vlaamse anglofiel als geen ander van doordrongen dat minder vlees eten beter is voor het klimaat. ,,En als hij wel vlees eet, moet het biologisch zijn. Daarnaast is het koninklijk huis ook erg van de wildgerechten. Patrijzen, fazanten; keurig verwerkt in pasteitjes.’’

Oog voor etiquette

De Paepe denkt dat het soms niet mee zal vallen om voor de koninklijke familie te koken. ,,Zeker bij Charles moet alles kloppen. Niet alleen de kwaliteit van het eten zelf, maar hij heeft ook oog voor etiquette. Het bestek moet bijvoorbeeld precies op de juiste plek liggen. Dat luistert nogal nauw. Ik denk dat hij zijn koninklijke keukenteam af en toe zeker tot de orde roept of op z'n minst nukkig reageert als z'n eitje te lang is gekookt.’’

De moeder van Charles, koningin Elizabeth, stond bekend als een dame die hield van klassiek Engels eten. De Paepe: ,,Ze at niet veel en was wars van kruidige gerechten. Zo at ze nooit knoflook.’’ Het huidige staatshoofd lijkt meer open te staan voor internationale gerechten.

Lichter en pittiger

Chefkok Ron Blaauw lijkt het geweldig voor de Britse royals te koken.Niet dat hij gaat solliciteren, maar de culinair ondernemer heeft wel bepaalde ideeën over hoe hij zijn stempel zou drukken op de koninklijke keuken. ,,Traditionele Britse gerechten zijn over het algemeen vrij zwaar, denk alleen al aan het typische Engelse ontbijt. Dat patroon zou ik daar voor de dagelijkse gang van zaken deels willen doorbreken, ik zou de keuken wat lichter willen maken. Koken met veel verse groenten is wat mij betreft een must. De nieuwe souschef kan daar zijn of haar hart mee ophalen. Het zou wat mij betreft ook wel wat pittiger mogen. En gevarieerder. Want als Charles zo van eiereren houdt, kun je heel wat variaties op het gekookte eitje bedenken. Een gepocheerd ei kan zó lekker zijn. Als je dat goed klaarmaakt, zeurt er niemand meer om een gekookt ei.’’

Belangstellenden voor de functie van koninklijke souschef kunnen solliciteren tot en met 30 juli. De tekst van de vacature is helder: ‘Zo'n baan vind je nergens anders.’